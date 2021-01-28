Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". Игроком интересуется "Реал"

Теги реннреал мадридэдуардо камавинга

Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". Игроком интересуется "Реал"

Полузащитник "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга готов продлить контракт с клубом, сообщает L'Eqipe.

По сведениям издания, на пресс-конференции журналисты спросили у футболиста, готов ли он остаться в "Ренне". Камавинга ответил: "Да".

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Реал". "Ренн" оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Камавинга провел за "Ренн" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Долг "Реала" вырос почти до миллиарда евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов