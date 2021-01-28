Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". Игроком интересуется "Реал"

Полузащитник "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга готов продлить контракт с клубом, сообщает L'Eqipe.

По сведениям издания, на пресс-конференции журналисты спросили у футболиста, готов ли он остаться в "Ренне". Камавинга ответил: "Да".

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Реал". "Ренн" оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Камавинга провел за "Ренн" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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