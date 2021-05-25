Камавинга определился с новым клубом

Фото: инстаграм Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен

Полузащитник "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга намерен перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать с "Ренном" контракт, который истекает летом 2022 года. Таким образом, клубу придется продать его ближайшим летом, чтобы через год не потерять его бесплатно. Впрочем, на данный момент ПСЖ не делал предложения по трансферу хавбека.

В завершившемся сезоне 18-летний Камавинга провел за "Ренн" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. За сборную Франции сыграл 3 матча и забил 1 гол.

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