Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга ответил отказом на предложение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, футболист хочет перебраться в Испанию. Приоритетом для хавбека является мадридский "Реал". При этом Камавинга отказался продлевать с "Ренном" контракт, контракт истекает через год. Таким образом, в 2022 году он может стать свободным агентом.

В прошлом сезоне 18-летний Каваминга провел за "Ренн" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо. | http://soccernews.ru