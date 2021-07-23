Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен
Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга ответил отказом на предложение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, футболист хочет перебраться в Испанию. Приоритетом для хавбека является мадридский "Реал". При этом Камавинга отказался продлевать с "Ренном" контракт, контракт истекает через год. Таким образом, в 2022 году он может стать свободным агентом.
В прошлом сезоне 18-летний Каваминга провел за "Ренн" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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