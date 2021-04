Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти

Фото: Твиттер @Camavinga

Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга окончательно решил сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение 18-летнего полузащитника с "Ренном" истекает в июне 2022 года. Игрок может через год уйти бесплатно, поэтому руководство клуба вынужденно будет продать его после завершения сезона 2020/2021.

Как сообщалось ранее, в услугах талантливого опорника заинтересовано большое количество топ-клубов. СМИ называли среди основных претендентов "Баварию", ПСЖ, "Ювентус" и "Реал". Скира также пишет об интересе "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

