Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
Фото: Твиттер @Camavinga
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга окончательно решил сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.
Текущее соглашение 18-летнего полузащитника с "Ренном" истекает в июне 2022 года. Игрок может через год уйти бесплатно, поэтому руководство клуба вынужденно будет продать его после завершения сезона 2020/2021.
Как сообщалось ранее, в услугах талантливого опорника заинтересовано большое количество топ-клубов. СМИ называли среди основных претендентов "Баварию", ПСЖ, "Ювентус" и "Реал". Скира также пишет об интересе "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Confirmed! Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. His contract expires in 2022 and the young midfielder has rejected a bid to extend his contract until 2025. #RealMadrid, #Liverpool, #Chelsea, #ManchesterUnited and #PSG are looking him. The race is open... #transfers https://t.co/B3xYVRgWWG— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2021
В текущем сезоне Камавинга провел 34 матча за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|28
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|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
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