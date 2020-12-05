Камавинга получил предложения от двух топ-клубов

За полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга ведут борьбу два европейских гранда, сообщает Goal.com.

По информации источника, купить 18-летнего футболиста хотят мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Камавинга сыграл за "Ренн" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость французского хавбека оценивается в 50 миллионов евро.

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