Камавинга повторил достижение 110-летней давности

Полузащитник "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга уже провёл три матча в составе национальной команды.

Это позволило хавбеку повторить достижение, которое никому не покорялось на протяжении 110 лет.

Камавинга стал вторым футболистом в истории, отыгравшим три матча за французскую сборную до своего 18-летия.

В 1910 году подобное удалось Даниэлю Мерсье.

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