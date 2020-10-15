Камавинга повторил достижение 110-летней давности
Полузащитник "Ренна" и сборной Франции Эдуардо Камавинга уже провёл три матча в составе национальной команды.
Это позволило хавбеку повторить достижение, которое никому не покорялось на протяжении 110 лет.
Камавинга стал вторым футболистом в истории, отыгравшим три матча за французскую сборную до своего 18-летия.
В 1910 году подобное удалось Даниэлю Мерсье.
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