Камавинга прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов

Теги реннэдуардо камавинга

Камавинга прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в некоторые топ-клубы Европы.

"Конечно, приятно, когда тобой интересуются гранды, но я сохраняю хладнокровие. Я игрок "Ренна". Только после завершения сезона мы сядем за стол переговоров и взвесим все за и против", - цитирует француза Goal.com.

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют "Реал", "Бавария", ПСЖ и "Ювентус".

В текущем сезоне Камавинга сыграл за "Ренн" 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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