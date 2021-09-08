Камавинга рассказал, почему перешел в "Реал"

Теги реал мадридэдуардо камавинга

Камавинга рассказал, почему перешел в "Реал"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Новичок мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга дал первую пресс-конференцию в качестве игрока королевского клуба.

"Я очень счастлив быть здесь. Я с детства мечтал присоединиться к мадридскому "Реалу" и постараюсь отдать все ради этого клуба и своей семьи. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь со своей семьей после всего, через что мы прошли.

Я здесь, чтобы учиться, и я должен доказать, что я готов. Я буду много работать и постараюсь получить удовольствие от игры. Я был счастлив с того момента, как узнал, что буду играть за "Реал Мадрид".

Первый фактор при моем переходе - не деньги. Это радость от осуществления мечты, которую я мечтал воплотить с детства. Я не подумал дважды, прежде чем приехать сюда, и я очень счастлив.

Мне очень нравится играть опорника, но я также могу играть выше. Я могу адаптироваться к любым позициям, и я буду играть там, где тренер скажет мне играть, и я приложу всевозможные  усилия", - сказал французский вундеркинд.

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