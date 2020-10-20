Камавинга, Сафонов и Смольников - в старте на матч ЛЧ "Ренн" - "Краснодар"
Тренерские штабы "Ренна" и "Краснодара" огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Встреча пройдет во Франции и начнется в 22:00 (мск).
"Ренн": Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Нзонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.
"Краснодар": Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.
Не пропустите: "Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"| http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ
-
Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ
-
Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча
-
Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду
Лента новостей
-
Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха
-
Мората - автор первого гола в Лиге чемпионов-2020/21
-
"Манчестер Юнайтед" исключил двух игроков из заявки на АПЛ
-
Камавинга, Сафонов и Смольников - в старте на матч ЛЧ "Ренн" - "Краснодар"
-
Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске
-
Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов
-
Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ
-
Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"
-
Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ
-
Александр Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения
-
Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча
-
1
Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду
-
Эден Азар может пропустить еще два месяца
-
Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир
-
Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы
-
"Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус"
-
В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова
-
"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4