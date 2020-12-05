Камавинга стал клиентом агента Бэйла
Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга сменил агента, утверждает AS.
По сведениям издания, 18-летний футболист начал сотрудничать с Джонатаном Барнеттом.
В текущем сезоне француз сыграл за "Ренн" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Стоит отметить, что Камавинга хочет купить мадридский "Реал", а Барнетт является агентом одного из игроков "сливочных" - Гарета Бэйла, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Тоттенхэм".
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