Камавинга стал клиентом агента Бэйла

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Камавинга стал клиентом агента Бэйла

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга сменил агента, утверждает AS.

По сведениям издания, 18-летний футболист начал сотрудничать с Джонатаном Барнеттом.

В текущем сезоне француз сыграл за "Ренн" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Стоит отметить, что Камавинга хочет купить мадридский "Реал", а Барнетт является агентом одного из игроков "сливочных" - Гарета Бэйла, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Тоттенхэм".

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