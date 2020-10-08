Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции за последние 106 лет
Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга был близок к историческому рекорду сборной Франции.
Футболист в возрасте 17 лет и 11 месяцев отличился в товарищеском матче между "трёхцветными" и национальной командой Украины (7:1).
Камавинга стал самым молодым автором гола французской сборной за последние 106 лет.
Хавбек "Ренна" уступил только рекордсмену по этому показателю Морису Гастиге, который в 1914 году забил за "Ле Блё", когда ему было 17 лет и 5 месяцев.
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