Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции за последние 106 лет

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Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции за последние 106 лет

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга был близок к историческому рекорду сборной Франции.

Футболист в возрасте 17 лет и 11 месяцев отличился в товарищеском матче между "трёхцветными" и национальной командой Украины (7:1).

Камавинга стал самым молодым автором гола французской сборной за последние 106 лет.

Хавбек "Ренна" уступил только рекордсмену по этому показателю Морису Гастиге, который в 1914 году забил за "Ле Блё", когда ему было 17 лет и 5 месяцев.

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