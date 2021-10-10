Камавинга вернулся в расположение "Реала" из-за травмы

Теги реал мадридэдуардо камавингафранция до 21 года

Камавинга вернулся в расположение "Реала" из-за травмыФото: инстаграм Камавинги/Автор неизвестен

Хавбек Эдуардо Камавинга покинул расположение сборной Франции до 21 года и вернулся в мадридский "Реал", сообщает издание AS..

По информации источника, полузащитник все еще не успел восстановится после травмы, полученной в игре с "Эспаньолом" (1:2) в Ла Лиге 3 октября, и ни разу не сыграл за молодежную команду страны на этом сборе.

Отмечается, что молодой француз до сих пор ощущает серьезную боль в области ушиба на левой ноге и продолжит восстановление под присмотром врачей в Мадриде.

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