Камавингу представили в качестве игрока "Реала"

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Камавингу представили в качестве игрока "Реала"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Хавбек молодежной Франции Эдуардо Камавинга сегодня официально был представлен в качестве игрока мадридского "Реала".

Королевский клуб провел прямую трансляцию с презентацией футболиста и опубликовал фотографии 18-летнего полузащитника с медицинского осмотра.

После этого Камавинга отправился на тренировку с командой, где познакомился с игроками, которые сейчас находятся в расположении клуба.

Напомним, что "Реал" подписал французского вундеркинда в последний день трансферного окна за 31 миллион евро из "Ренна".

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