КАМАЗ договорился по трансферу форварда ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Виталий Жиронкин перейдет в КАМАЗ из Набережных Челнов, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По сведениям издания, КАМАЗ арендует футболиста до лета 2021 года. Ранее ЦСКА досрочно прекратил аренду Жиронкина в "Балтике".

В нынешнем сезоне 20-летний Жиронкин провел за "Балтику" восемь матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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