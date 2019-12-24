КАМАЗ подтвердил, что Караев отправится на просмотр в ЦСКА

Форвард КАМАЗа Давид Караев может перейти в московский ЦСКА. Вместе с "армейцами" игрок отправится на сборы. Об этом сообщается на странице КАМАЗа в твиттере.

Давид Караев отправится на просмотр в @pfc_cska

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Нападающий нашей команды проведёт первые зимние сборы вместе с футбольным клубом РПЛ. Сборы пройдут с 14 января по 9 февраля в испанском городе Аликанте.

⠀#фккамаз #пфкцска #выходизарамки pic.twitter.com/mGGA9e3AFu — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) 24 декабря 2019 г.

Футболист полетит в Испанию вместе с командой с 14 января по 9 февраля.

В этом сезоне форвард провел 16 матчей в ПФЛ в зоне Урал-Поволжье и забил 11 голов.

Трансферная стоимость Караева - 275 тысяч евро.

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