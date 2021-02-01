"КАМАЗ" усилился нападающим ЦСКА

"КАМАЗ" из Набережных Челнов в официальном Twitter объявил о переходе нападающего московского ЦСКА Виталия Жиронкина.

"ФК "КАМАЗ" подписал контракт с полузащитником - Виталием Жиронкиным!" - говорится в сообщении клуба.

Клуб арендовал футболиста до окончании нынешнего сезона.

20-летний Жиронкин является воспитанником ЦСКА. Большую часть карьеры он выступает на позиции центрального нападающего, но также может сыграть на флангах полузащиты. В первой части нынешнего сезона он играл за калининградскую "Балтику", провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2022 года.

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