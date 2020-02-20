КАМАЗ выиграл у сборной России U 20 в матче группового этапа Кубка ФНЛ

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КАМАЗ выиграл у сборной России U 20 в матче группового этапа Кубка ФНЛ

КАМАЗ обыграл сборную России U 20 (3:2) в матче группового этапа Кубка ФНЛ.

Победитель встречи набрал 5 очков и возглавил группу A. У России U 20 четыре очка и второе место.

Россия U 20 - КАМАЗ - 2:3 (0:2)

Голы: Гаглоев, 11 (пенальти) - 0:1, Галиакберов, 45+1 - 0:2, Чушъялов, 71 - 0:3 Хосонов, 79 - 1:3, Олейников, 85 - 2:3.

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