КАМАЗ выиграл у сборной России U 20 в матче группового этапа Кубка ФНЛ
КАМАЗ обыграл сборную России U 20 (3:2) в матче группового этапа Кубка ФНЛ.
Победитель встречи набрал 5 очков и возглавил группу A. У России U 20 четыре очка и второе место.
Россия U 20 - КАМАЗ - 2:3 (0:2)
Голы: Гаглоев, 11 (пенальти) - 0:1, Галиакберов, 45+1 - 0:2, Чушъялов, 71 - 0:3 Хосонов, 79 - 1:3, Олейников, 85 - 2:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15