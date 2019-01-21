КАМАЗ записал Бузовой видеопослание

КАМАЗ в очередной раз обратился к Ольге Бузовой.

Генеральный директор клуба из Набережных Челнов Айнур Миннеханов записал видео, в котором рассказал почему Бузова не сможет стать спонсором команды.

"Уважаемый талисман подмосковной хоккейной команды "Авангард" Ольга Игоревна Бузова! Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков.

По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды.

КАМАЗ - клуб с большей историей, любящий и уважающий своих болельщиков. Их мнение для нас важно", – сказал Миннеханов.

Напомним, ранее клуб просил помощи у Бузовой в обмен на камаз.

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