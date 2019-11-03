"КАМБЭЧИЩЕ". В "Краснодаре" ярко отреагировали на ничью с "Ростовом"



Пресс-служба "Краснодара" отреагировала на ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Краснодарский клуб ушел от поражения благодаря голам Ивана Игнатьева и Уроша Спаича в компенсированное время.

"Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ! "Быки" отыграли два мяча в компенсированное время! Это дерби. Спасибо, что вы с нами до конца", - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. В 16-м туре "быки" на выезде сыграют с "Локомотивом". Матч состоится 10 ноября.

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