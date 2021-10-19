Камбэк "Милана", победы "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. Стоит выделить победу "Ювентуса" над "Ромой", камбэк "Милана" в поединке с "Вероной", выигрыш "Наполи" у "Торино", а также поражение "Интера" во встрече с "Лацио".

"Ювентус" Турин – "Рома" Рим - 1:0 (1:0)

Гол: Кин, 16 - 1:0

"Наполи" Неаполь – "Торино" Турин - 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 81 - 1:0

"Эмполи" – "Аталанта" - 1:4 (1:2)

Голы: Иличич, 11 - 0:1, Иличич, 26 - 0:2, Ди Франческо, 30 - 1:2, Вити, 49 (автогол) - 1:3, Сапата, 89 - 1:4

"Венеция" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)

Гол: Араму, 36 - 1:0

"Кальяри" - "Сампдория" - 3:1 (1:0)

Голы: Жоао Педро, 4 - 1:0, Касерес, 74 - 2:0, Торсбю, 82 - 2:1, Жоао Педро, 90 - 3:1

"Милан" - "Верона" - 3:2 (0:2)

Голы: Капрари, 7 - 0:1, Барак, 24 (с пенальти) - 0:2, Жиру, 59 - 1:2, Кессье, 76 (с пенальти) - 2:2, Гюнтер, 78 (автогол) - 3:2

"Лацио" - "Интер" - 3:1 (0:1)

Голы: Перишич, 12 (с пенальти) - 0:1, Иммобиле, 64 (с пенальти) - 1:1, Фелипе Андерсон, 81 - 2:1, Милинкович-Савич, 90 - 3:1

"Удинезе" – "Болонья" - 1:1 (0:0)

Голы: Барроу, 67 - 0:1, Бету, 82 - 1:1

"Дженоа" – "Сассуоло" - 2:2 (1:2)

Голы: Скамакка, 17 - 0:1, Скамакка, 20 - 0:2, Дестро, 27 - 1:2, Васкес, 89 - 2:2

"Специя" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)

Голы: Нванкво, 39 - 0:1, Стрелец, 51 - 1:1, Коваленко, 76 - 2:1

Положение команд: "Наполи" - 24, "Милан" - 22, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Лацио", "Аталанта", "Ювентус" - 14, "Болонья", "Фиорентина" - 12, "Удинезе", "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Сассуоло", "Венеция" - 8, "Специя" - 7, "Сампдория", "Дженоа", "Кальяри" - 6, "Салернитана" - 4.

Не пропустите: Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича. | http://soccernews.ru