Камбэк "Милана", победы "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. Стоит выделить победу "Ювентуса" над "Ромой", камбэк "Милана" в поединке с "Вероной", выигрыш "Наполи" у "Торино", а также поражение "Интера" во встрече с "Лацио".
"Ювентус" Турин – "Рома" Рим - 1:0 (1:0)
Гол: Кин, 16 - 1:0
"Наполи" Неаполь – "Торино" Турин - 1:0 (0:0)
Гол: Осимхен, 81 - 1:0
"Эмполи" – "Аталанта" - 1:4 (1:2)
Голы: Иличич, 11 - 0:1, Иличич, 26 - 0:2, Ди Франческо, 30 - 1:2, Вити, 49 (автогол) - 1:3, Сапата, 89 - 1:4
"Венеция" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)
Гол: Араму, 36 - 1:0
"Кальяри" - "Сампдория" - 3:1 (1:0)
Голы: Жоао Педро, 4 - 1:0, Касерес, 74 - 2:0, Торсбю, 82 - 2:1, Жоао Педро, 90 - 3:1
"Милан" - "Верона" - 3:2 (0:2)
Голы: Капрари, 7 - 0:1, Барак, 24 (с пенальти) - 0:2, Жиру, 59 - 1:2, Кессье, 76 (с пенальти) - 2:2, Гюнтер, 78 (автогол) - 3:2
"Лацио" - "Интер" - 3:1 (0:1)
Голы: Перишич, 12 (с пенальти) - 0:1, Иммобиле, 64 (с пенальти) - 1:1, Фелипе Андерсон, 81 - 2:1, Милинкович-Савич, 90 - 3:1
"Удинезе" – "Болонья" - 1:1 (0:0)
Голы: Барроу, 67 - 0:1, Бету, 82 - 1:1
"Дженоа" – "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Скамакка, 17 - 0:1, Скамакка, 20 - 0:2, Дестро, 27 - 1:2, Васкес, 89 - 2:2
"Специя" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)
Голы: Нванкво, 39 - 0:1, Стрелец, 51 - 1:1, Коваленко, 76 - 2:1
Положение команд: "Наполи" - 24, "Милан" - 22, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Лацио", "Аталанта", "Ювентус" - 14, "Болонья", "Фиорентина" - 12, "Удинезе", "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Сассуоло", "Венеция" - 8, "Специя" - 7, "Сампдория", "Дженоа", "Кальяри" - 6, "Салернитана" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17