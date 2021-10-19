Камбэк "Милана", победы "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

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Камбэк "Милана", победы "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. Стоит выделить победу "Ювентуса" над "Ромой", камбэк "Милана" в поединке с "Вероной", выигрыш "Наполи" у "Торино", а также поражение "Интера" во встрече с "Лацио".

"Ювентус" Турин – "Рома" Рим - 1:0 (1:0)
Гол: Кин, 16 - 1:0

"Наполи" Неаполь – "Торино" Турин - 1:0 (0:0)
Гол: Осимхен, 81 - 1:0

"Эмполи" – "Аталанта" - 1:4 (1:2)
Голы: Иличич, 11 - 0:1, Иличич, 26 - 0:2, Ди Франческо, 30 - 1:2, Вити, 49 (автогол) - 1:3, Сапата, 89 - 1:4

"Венеция" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)
Гол: Араму, 36 - 1:0

"Кальяри" - "Сампдория" - 3:1 (1:0)
Голы: Жоао Педро, 4 - 1:0, Касерес, 74 - 2:0, Торсбю, 82 - 2:1, Жоао Педро, 90 - 3:1

"Милан" - "Верона" - 3:2 (0:2)
Голы: Капрари, 7 - 0:1, Барак, 24 (с пенальти) - 0:2, Жиру, 59 - 1:2, Кессье, 76 (с пенальти) - 2:2, Гюнтер, 78 (автогол) - 3:2

"Лацио" - "Интер" - 3:1 (0:1)
Голы: Перишич, 12 (с пенальти) - 0:1, Иммобиле, 64 (с пенальти) - 1:1, Фелипе Андерсон, 81 - 2:1, Милинкович-Савич, 90 - 3:1

"Удинезе" – "Болонья" - 1:1 (0:0)
Голы: Барроу, 67 - 0:1, Бету, 82 - 1:1

"Дженоа" – "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Скамакка, 17 - 0:1, Скамакка, 20 - 0:2, Дестро, 27 - 1:2, Васкес, 89 - 2:2

"Специя" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)
Голы: Нванкво, 39 - 0:1, Стрелец, 51 - 1:1, Коваленко, 76 - 2:1

Положение команд: "Наполи" - 24, "Милан" - 22, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Лацио", "Аталанта", "Ювентус" - 14, "Болонья", "Фиорентина" - 12, "Удинезе", "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Сассуоло", "Венеция" - 8, "Специя" - 7, "Сампдория", "Дженоа", "Кальяри" - 6, "Салернитана" - 4.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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