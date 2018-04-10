Камбэк не состоялся: "Ливерпуль" снова обыгрывает "Манчестер Сити" и выходит в полуфинал Лиги Чемпионов

Ответный поединок 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" должен был ответить всего на один важный вопрос – быть ли камбэку? Ведь первый матч между этими командами завершился полной капитуляцией "горожан", который были разгромлены на "Энфилде" со счетом 0:3. Идеальная команды Гвардиолы раз за разом начинает давать сбой, чем сполна воспользовались Юрген Клопп в еврокубках и Жозе Моуринью во внутреннем первенстве.

Очень атакующий состав отрядил на матч Пеп, решив сыграть в три защитника и одного опорника. Место на острие занял Габриэль Жезус, в то время как Серхио Агуэро начал матч на скамейке запасных. "Ливерпуль" не досчитался своего капитана – Джордана Хендерсона, пропускавшего встречу из-за перебора желтых карточек, его место в центре полузащиты занял Вейналдум. Ураганная тройка нападения Мане-Салах-Фирмино была в строю, так что о защите собственных ворот "горожанам" также забывать не стоило.

Вечер в Манчестере обещал быть жарким – уже на 2-й минуте Стерлинг, воспользовавшись ошибкой защитников "красных", ворвался справа в штрафную и покатил в центр Жезусу, который был точен – 1:0. Футболисты "Ливерпуля" решили делать то, что у них получается гораздо лучше, и пошли в атаку. Горожане немного поотбивались от наступлений "красных", которые не несли в себе опасности, после чего игра переместилась ближе к центру поля.

Вскоре "Сити" перешел в позиционное нападение, моментами ускоряясь и заставая врасплох оборону мерсисайдцев. "Ливерпуль" вперед практически не бегал, были лишь дальние забросы на Салаха с Фирмино, которые до мяча не добирались. Манкунианцы вроде и создавали остроту у чужих владений, но "красные" в последний момент успевали отвести угрозу от ворот либо заблокировать опасный удар соперника.

Было очевидно, что подопечные Юргена Клоппа играли на удержание счета первого матча. При первой же удобной возможности мерсисайдцы тянули время, за что получали оглушительный свист от болельщиков хозяев. Никаких фирменных скоростных атак со стороны "красных" не было и в помине – "Ливерпуль" просто не рисковал идти вперед большими силами.

За пять минут до конца первой половины горожане упустили два отличных момента для взятия ворот: сначала дальний выстрел Бернарду Силвы приняла на себя штанга, а затем арбитры не засчитали гол Сане практически в пустые ворота, зафиксировав офсайд. А уже на последних минутах тайма "Ливерпуль" организовал контратаку, в концовке которой Салах вывел Окслейда-Чемберлена на свидание с Эдерсоном, Алекс обыграл голкипера, но не попал в створ с острого угла.

На второй тайм манкунианцы вышли без главного тренера – Пеп Гвардиола был удален в перерыве за споры с арбитром. "Ливерпуль" же решил воспользоваться этой потерей, завладев инициативой с первых минут второй половины. И на 56-й минуте "красные" практически уничтожили надежды хозяев на полуфинал: Мане поборолся с Эдерсоном в чужой штрафной, не позволив тому зафиксировать мяч, который подхватил Салах – 1:1 после парашюта египтянина.

Чтобы пройти в следующую стадию, манкунианцам нужно было забивать, как минимум, 4 гола. Этот факт придал уверенности гостевой команде: подопечные Клоппа спокойно вели игру, легко отбиваясь от попыток "Сити" вернуть интригу матчу. В середине тайма Агуэро бросил в бой Гвардиола, показав тем самым, что его команда не собирается сдаваться.

"Красные" без особых проблем справлялись с атаками "горожан", выжидая своего шанса еще раз уколоть хозяев поля. Это у них получилось сделать на 77-й минуте встречи: Отаменди подарил мяч Фирмино на левом фланге, бразилец вошел в штрафную и филигранно покатил в дальний угол – 1:2. В оставшееся время ничем интересным обе команды не порадовали. Были проведены несколько замен, которые сбили и без того неспешный темп игры. "Ливерпуль" одерживает вторую победу над "Манчестер Сити" и заслуженно шагает в полуфинал.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 1:2

Голы: Жезус, 3 – 1:0, Салах, 56 – 1:1, Фирмино, 77 – 1:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва (Агуэро, 66), Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Стерлинг, Жезус.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнолд (Клайн, 83), Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингз, 89), Мане, Фирмино (Клаван, 81).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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