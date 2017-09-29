Камбэк по-киевски: "Динамо" добыло волевую победу над "Партизаном"

Программа второго тура группового раунда Лиги Европы продолжилась рядом матчей, среди которых выделялось противостояние в столице Сербии, где местный "Партизан" принимал киевское "Динамо". А выделялся он тем, что проходил без зрителей, при пустых трибунах. Дело все в том, что УЕФА оштрафовала клуб из-за неподобающего поведения сербских болельщиков в предыдущих еврокубковых встречах. Играть без поддержки всегда трудно, что не раз отмечалось на предматчевых пресс-конференциях, но в этом смысле у украинского гранда уже был опыт, так как прошлый поединок в рамках внутреннего чемпионата подопечные Александра Хацкевича также проводили без зрителей. Правда, тогда были потеряны драгоценные очки.

Больших сюрпризов относительно стартовых составов не наблюдалось. Было понятно еще до поединка, что не сможет принять участие основной нападающий "динамовцев" Дьемерси Мбокани и тренерский штаб из трех доступных резервных форвардов остановили свой выбор на Артеме Кравце. По объективным причинам также отсутствовал Евгений Хачериди, поэтому пару Домагою Виде в центре обороны составил Тамаш Кадар.

Прогнозируемо в невысоком темпе начался матч. Киевляне больше владели мячом, но до 17-й минуты у ворот тех и других ничего опасного не создавалось. Первым пришлось вступать в игру Максиму Ковалю, парируя выстрел Тавамбы. Правда, за гостями не заржавело, и уже в следующей атаке Виктор Цыганков заставил попотеть Стойковича. На 25-й минуте "Динамо" просто обязано было открывать счет: Кравец выкатил Гонсалесу на ударную позицию, у парагвайца было уйма времени, чтобы подготовиться к выстрелу, но прежде чем пробить, он сделал пять лишних касаний, после чего ткнул снаряд в ногу голкиперу.

За такое транжирство белградцы по полной программе наказали "бело-синих". Чудовищные позиционные ошибки защиты гостей привели к тому, что "Партизан" ушел на перерыв с преимуществом в два гола. Сначала Ожегович забил свой очередной мяч, а потом и напарник Тавамба отличился. Более того, подопечные Хацкевича под самый занавес первого тайма могли пропустить и третий, если бы не подвиг Коваля, который успел с линии ворот вынести мяч после невразумительного пасса назад от Кадара.

Ситуация вынуждала тренерский штаб "Динамо" принимать молниеносные решение, поэтому не выглядела неожиданной двойная замену уже в перерыве. Вместо Кравца вышел Беседин, а Цыганкова заменил Мораес. С началом второго тайма киевлянам ничего больше не оставалось, как лететь вперед. Сократить отставание гостям удалось довольно быстро, на 54-й минуте Мораес реализовал пенальти. А уже на экваторе второй половины встречи подопечные Хацкевича восстановили паритет усилиями Беседина и Буяльского – Артем отдал, а Виталий завершил. Украинцам мало было одного очка и, в частности, Жуниору Мораесу, который за шесть минут до конца оформил дубль, таким образом, вырвав победу для своей команды.

"Партизан" – "Динамо" Киев – 2:3

Голы: Ожегович, 34 – 1:0, Тавамба, 42 – 2:0, Мораес, 54 (с пенальти) – 2:1, Буяльский, 68 – 2:2, Мораес, 84 – 2:3

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич, Милетич, Янкович, Радин, Бильер, Сума (Пантич, 75), Ожегович (Йованович, 78), Тавамба

"Динамо": Коваль, Кендзера, Вида, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков (Мораес, 46), Гонсалес (Морозюк, 90), Кравец (Беседин, 46)

Богдан Архипенко

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