Камбек сезона в Англии: как "Тоттенхем" смог сыграть вничью, выигрывая 3:0 у "Вест Хэма" на 82 минуте?

Вчера в рамках 5 тура АПЛ "Вест Хэм" сотворил настоящую сенсацию в игре с "Тоттенхэмом". Проигрывая 3:0 на 82 минуте, подопечные Девида Мойеса смогли отыграть отставание и закончили матч вничью. Лицо Моуринью в этот момент не излучало крайнего оптимизма касательно будущего его команды, а мы окрестили этот матч главным камбеком сезона в АПЛ. Сложно представить, что кто-то совершит что-то подобное в течение сезона. Хотя, конечно, все может быть! Собственно, этот матч никогда не попал бы в наш объектив, если бы не феноменальная игра "молотобойцев" в конце. Уж очевидным казался исход матча до его начала. Кратко напомним хронологию событий. Уже к 16 минуте "шпоры" вели со счетом 3:0. Сначала Сон завершил быструю контратаку хозяев после передачи Кейна уже на первой минуте, через семь минут автор гола и ассистент поменялись местами – уже Кейн с передачи Сона отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной. Приговор, как казалось, оформил тот же Кейн на 17 минуте: красивый навес Регилона и не менее красивый удар головой. Неприятности "Тоттенхэма" начались во втором тайме и взорвались после 82 минуты. Сначала Бальбуэна замкнул подачу со штрафного, а через 3 минуты Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота после передачи с фланга. Безумие закончилось на 90+4 минуте, когда Ланзини сотворил что-то неотразимое – выиграл отскок после навеса со штрафного и вколотил мяч дальним ударом в еще более дальнюю девятку! Казалось бы, фантастика! Однако, мы решили разобраться, что за этим всем стоит!

Еще до начала сезона букмекеры составили рейтинг наставников команд АПЛ, которые имеют высокие шансы первыми уйти в отставку. С огромным отрывом список возглавил тренер "Вест Хэма". Девид Мойес не может похвастаться безупречными отношениями с игроками команды, а результаты тоже далеки от желаемых. Два поражения в первых турах лишь добавили уверенности, что Мойес вполне может потерять свой пост. Победы над "Вулверхэмптоном" и "Лестером" не могли принести тренеру полного успокоения. Дело в том, что шотландец подхватил коронавирус и не смог присутствовать во время подготовки и самих поединков. Что же произошло, когда болезнь осталась позади? Его подопечные полностью безвольно получают три "сухих" мяча уже за первые 16 минут игры. Стоит признать, что в какой-то момент показалось, что игроки банально "сливают" тренера. Нельзя было сказать, что "Тоттенхэм" настолько сильно превосходил соперника. Просто "Вест Хэм" даже не пытался помешать лидерам атаки "шпор". Можно сколько угодно кивать в сторону кару. С начала прошлого сезона "молотобойцы" крайне неудачно играют против команд из Лондона. "Вест Хэм" в этих матчах потерпел 7 поражений, а победил лишь дважды – оба раза пострадал "Челси". И вообще, команда за всю историю проиграла больше лондонских дерби (104), чем любая другая. Но это никак не может быть оправданием такому ужасному началу игры. Если бы не камбэк, об отставке заговорили бы с новой силой.

Нужно подчеркнуть, что ужасы стартовых минут нужно выносить за рамки. Ведь после этого на поле была борьба равных соперников. "Вест Хэм" постепенно сумел выровнять положение и, согласно статистическим данным, заслуженно вырвал ничью. Показатель ожидаемых голов доказывает, что отчетный матч и должен был завершиться без победителя. Просто результативность должна быть ниже. "Тоттенхэм" выбил 1,78 xG, а Вест Хэм – 1.50. Интересно, что свои лучшие возможности не реализовали обе команды – моменты Форналса (0,77xG) и Сона (0,60xG). Неизвестно, что именно сказал Мойес своим подопечным в раздевалке, но после перерыва мы увидели "Вест Хэм", который хотел отыграться и главное – знал, как это сделать. Несмотря на бешеную результативность в последних матчах, "шпоры" имеют серьезные проблемы в защите. Команда Моуринью в октябре провела три игры, в которых суммарно забила 16 мячей, но в последний раз оставляла свои ворота "сухими" еще в предпоследнем туре прошлого сезона против "Лестера" (3:0). "Вест Хэм" и сам имел проблемы в атаке. Правый фланг был совершенно аморфным впереди. На карте направления ударов гостей там красуется 0%. Но это не помешало регулярно создавать проблемы "Тоттенхэму". Хозяева так и не смогли перекрыть подходы к воротам. Deep completions (точный пас в зону не более, чем за 20-23 метров до ворот соперника) ярко демонстрирует бессилие подопечных Жозе Моуринью – 1:7 в пользу "молотобойцев".

Но здесь гораздо важнее зоны, откуда были нанесены удары. "Шпоры" в основном стреляли издалека – оттуда пришли 55% их попыток. В то же время "Вест Хэм" предпочитал удары из-за пределов штрафной – 69% или 9 попыток (у "Тоттенхэма" таких только две). Команда Дэвида Мойеса хорошо знала, куда давить. "Вест Хэм" не занимался длинной подготовкой позиционных атак. Мяч сразу направлялся в атаку, где защитников давил треугольник Антонио-Боуэн-Форналс. Такой подход работал успешно на протяжении всего матча. Нападающие чаще сохраняли владение или заставляли соперника фолить. Как следствие, 34% активных действий состоялись на трети поля "Тоттенхэма", а у противоположных ворот – только 19%. В конце концов, именно давление и слабая игра защитников соперника и принесли успех "Вест Хэму". Бальбуена и Лансини забивали после стандартов, а о автоголе Санчеса и говорить не стоит. Пересмотрите хайлайт, его можно легко найти на ютубе, оно того стоит! По итогу, "молотки" стали первой командой в истории АПЛ, которая сумела избежать поражения, еще на 81-й минуте уступая в три мяча. И это при том, что "Тоттенхэм" выиграл все последние 87 поединков, в которых владел таким преимуществом в счете. Предыдущий конфуз был зафиксирован еще в 2001 году в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:5). Мистер Моуринью, когда результат?