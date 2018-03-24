Камболов покинул расположение сборной России

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Камболов покинул расположение сборной России

Защитник "Рубина" Руслан Камболов покинул расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

28-летний футболист продолжит восстанавливаться после мышечной травмы на базе казанского клуба.

Напомним, что 27 марта сборной России предстоит сыграть товарищеский матч против Франции. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.

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