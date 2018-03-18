Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов получил вызов в сборную России, сообщает официальный сайт РФС.

28-летний футболист будет готовиться с национальной командой к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

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