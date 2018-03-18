Камболов получил вызов в сборную России

Теги руслан камболовроссиярубин

Камболов получил вызов в сборную России

Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов получил вызов в сборную России, сообщает официальный сайт РФС.

28-летний футболист будет готовиться с национальной командой к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта). 

Не пропустите: Черчесов прокомментировал травму Кокорина. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов