Камболов прокомментировал победу над "Базелем"
Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов высказался о победном матче команды над "Базелем" (1:0) в 5 туре группового этапа Лиги Европы, передает пресс-служба УЕФА.
"Тяжелый матч. Мы помнили первую встречу в Швейцарии, поэтому старались как могли, чтобы реабилитироваться за то поражение. Конечно, мы провели не идеальный матч, но по желанию и самоотдаче, думаю, к нам нет претензий. До перерыва играли хорошо - комбинировали, не позволяя "Базелю" владеть мячом. Рад, что смогли реализовать свой момент и победить. Теперь бы и в Испании не подкачать", - сказал Камболов.
Победный гол в игре забил Ари, реализовав пенальти.
После 5 туров группового этапа "Краснодар" набрал 9 баллов и расположился на 3 месте группы С. 12 декабря команда сыграет с "Хетафе".
А еще: "Краснодар" добыл важную победу над "Базелем" в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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Лига Европы: результаты 28 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14