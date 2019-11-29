Камболов прокомментировал победу над "Базелем"

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Камболов прокомментировал победу над "Базелем"

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов высказался о победном матче команды над "Базелем" (1:0) в 5 туре группового этапа Лиги Европы, передает пресс-служба УЕФА.

"Тяжелый матч. Мы помнили первую встречу в Швейцарии, поэтому старались как могли, чтобы реабилитироваться за то поражение. Конечно, мы провели не идеальный матч, но по желанию и самоотдаче, думаю, к нам нет претензий. До перерыва играли хорошо - комбинировали, не позволяя "Базелю" владеть мячом. Рад, что смогли реализовать свой момент и победить. Теперь бы и в Испании не подкачать", - сказал Камболов.

Победный гол в игре забил Ари, реализовав пенальти.

После 5 туров группового этапа "Краснодар" набрал 9 баллов и расположился на 3 месте группы С. 12 декабря команда сыграет с "Хетафе".

А еще: "Краснодар" добыл важную победу над "Базелем" в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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