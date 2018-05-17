Известный в прошлом аргентинский футболист Эстебан Камбьяссо начинает тренерскую карьеру.

Как сообщает Football Italia, 37-летний специалист войдёт в тренерский штаб сборной Колумбии и станет помощником наставника команды Хосе Пекермана на Чемпионате Мира 2018 года.

Напомним, что в течение игровой карьеры Камбьяссо выступал за такие клубы, как "Реал", "Индепендьенте", "Ривер Плейт", "Интер", "Лестер" и "Олимпиакос".

Не пропустите: Колумбия включила Фалькао, Хамеса и Куадрадо в расширенный состав на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru