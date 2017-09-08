Камбьяссо завершил карьеру

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Камбьяссо завершил карьеру

Экс-игрок "Олимпиакоса" и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо повесил бутсы на гвоздь, сообщает Clarin Deportes.

Самую большую известность футболист получил в "Интере", за который он сыграл 431 поединок и отметился 51 голом. Также он выступал за "Лестер", "Реал" и "Ривер Плейт".

За свою карьеру 37-летний аргентинец выигрывал чемпионаты Аргентины, Греции, Испании, Италии, становился победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Аргентины Камбьяссо провел 52 игры и отметился 5 забитыми голами.

Также отметим, что Камбьяссо имеет лицензию тренера и может возглавлять клубы второго и третьего дивизиона.

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