Камбьяссо завершил карьеру
Экс-игрок "Олимпиакоса" и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо повесил бутсы на гвоздь, сообщает Clarin Deportes.
Самую большую известность футболист получил в "Интере", за который он сыграл 431 поединок и отметился 51 голом. Также он выступал за "Лестер", "Реал" и "Ривер Плейт".
За свою карьеру 37-летний аргентинец выигрывал чемпионаты Аргентины, Греции, Испании, Италии, становился победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В составе сборной Аргентины Камбьяссо провел 52 игры и отметился 5 забитыми голами.
Также отметим, что Камбьяссо имеет лицензию тренера и может возглавлять клубы второго и третьего дивизиона.
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|34
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|3
|Атромитос
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|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
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|Эрготелис
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|ОФИ
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|8
|Левадиакос
|34
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|10
|ПАС Гианнина
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|41
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|Пантракикос
|34
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|12
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|34
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|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
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|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
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