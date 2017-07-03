Камени близок к переходу в "Фенербахче"

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Камени близок к переходу в "Фенербахче"

Вратарь "Малаги" Карлос Камени близок к переходу в "Фенербахче".

Как сообщает официальный сайт клуба, трансфер игрока уже согласован с "Малагой". Осталось договориться с самим Камени по условиям соглашения.

В прошедшем сезоне Камени принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 48 голов.

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