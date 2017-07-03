Камени близок к переходу в "Фенербахче"
Вратарь "Малаги" Карлос Камени близок к переходу в "Фенербахче".
Как сообщает официальный сайт клуба, трансфер игрока уже согласован с "Малагой". Осталось договориться с самим Камени по условиям соглашения.
В прошедшем сезоне Камени принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 48 голов.
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|Команда
|М
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|Галатасарай
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|Антальяспор
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|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25