Вратарь "Малаги" Карлос Камени близок к переходу в "Фенербахче".

Как сообщает официальный сайт клуба, трансфер игрока уже согласован с "Малагой". Осталось договориться с самим Камени по условиям соглашения.

В прошедшем сезоне Камени принял участие в 35 матчах, в которых пропустил 48 голов.

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