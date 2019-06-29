Камерун и Гана не смогли выявить победителя в матче группового турнира Кубка Африки.

Отметим, что в составе Ганы 90 минут отыграл экс-игрок "Рубина" Мубарак Вакасо.

Камерун - Гана - 0:0

Камерун: Онана, Бонг (Шупо-Мотинг, 74), Кана-Бийик, Ойонго, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Манджек, Замбо (Кунде, 82), Нжи, Токо-Экамби (Баокен, 75), Бассогог.

Гана: Офори Антви, Асамоа (Гьян, 78), Менса, Рахман Баба, Адамс Нуху, Йадом, Вакасо, Партей, А.Айю (К.Овусу, 87), Дж.Айю, Атсу (С.Овусу, 15).

У Камеруна после двух встреч - 4 балла. У Ганы - 2 очка.

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