Камерун обыграл на Кубке Африки Коморы, которые играли с полевым игроком в воротах

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна обыграла команду Комор со счетом 2:1. Стоит отметить, что Коморы из-за травм и коронавируса весь матч провели с полевым игроком в воротах, а также с седьмой минуты играли вдесятером.

На 29-й минуте счет открыл Карл Токо-Экамби, а в середине второго тайма преимущество камерунцев увеличил Венсан Абубакар. В концовке разрыв в счете сократил Юссуф Мшангама.

Камерун – Коморы - 2:1 (1:0)

Голы: Токо-Экамби, 29 - 1:0, Абубакар, 70 - 2:0, Мшангама, 81 - 2:1

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Бассогог, 63), Замбо-Ангисса (Онана, 84), Онгла, Шупо-Мотинг (Н`Жи, 63), Абубакар (Баокен, 77), Токо-Экамби (Леа-Силики, 77).

Коморы: Абду, Заари, Аль-Хадур, Юссуф (Маттуар, 75), Бакари (Ммади, 88), Баширу (Джумуа, 88), Мшангама, Абдулла, Моньи (Али Мохамед, 52), Юссуф (Джуджа, 89), Бен-Набуан.

Удаление: Абду (7).

Не пропустите: Азмун заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru