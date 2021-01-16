Камерун обыграл Зимбабве в стартовом матче Кубка Африки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканский наций Камерун обыграл Зимбабве со счетом 1:0. Единственный гол забил Банга.

Камерун и Зимбабве выступают в группе А. Во 2-м туре Камерун сыграет с Мали, а Зимбабве встретится с Буркина-Фасо. Матчи состоятся 20 января.

Камерун - Мали - 1:0 (0:0)

Гол: Банга, 72 - 1:0

Камерун: Керридо, Мамаду, Банга, Этаме, Серге, Оукин, Чуэте, Ако, Мейонг (Мани, 75), Зуа (Бадуйдана, 81), Сога (Н'Дженг, 57)

Мали: Сибанда, Чамбока, Мудува, Мавруме, Некати, Хачиро, Хьява, Говере, Читийо (Мукамба, 73), Мавунга (Надоло, 73), Тадерера (Чиринда, 61)

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