Камерун обыграл Зимбабве в стартовом матче Кубка Африки
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканский наций Камерун обыграл Зимбабве со счетом 1:0. Единственный гол забил Банга.
Камерун и Зимбабве выступают в группе А. Во 2-м туре Камерун сыграет с Мали, а Зимбабве встретится с Буркина-Фасо. Матчи состоятся 20 января.
Камерун - Мали - 1:0 (0:0)
Гол: Банга, 72 - 1:0
Камерун: Керридо, Мамаду, Банга, Этаме, Серге, Оукин, Чуэте, Ако, Мейонг (Мани, 75), Зуа (Бадуйдана, 81), Сога (Н'Дженг, 57)
Мали: Сибанда, Чамбока, Мудува, Мавруме, Некати, Хачиро, Хьява, Говере, Читийо (Мукамба, 73), Мавунга (Надоло, 73), Тадерера (Чиринда, 61)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1