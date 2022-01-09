Камерун стартовал с победы на Кубке Африки
Фото: инстаграм Венсана Абубакара/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе А Камерун обыграл Буркина-Фасо со счетом 2:1.
Победу камерунцам принес Венсан Абубакар, который забил два гола с пенальти. В составе буркинийцев отличился Густаво Сангаре.
Камерун – Буркина-Фасо - 2:1 (2:1)
Голы: Сангаре, 24 - 0:1, Абубакар, 40 (с пенальти) - 1:1, Абубакар, 45 (с пенальти) - 2:1
Камерун: Онана, Фэ, Онгене, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Бассогог, 81), Кунде (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Гвет, Абубакар (Неу Нупа, 88), Токо-Экамби (Шупо-Мотинг, 69).
Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Яго, Дайо, Мало, Гира, Баяла (Саного, 71), Туре, Sangaré, Траоре (Банде, 86), Тапсоба (Конате, 71).
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