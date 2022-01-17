Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе А. Камерун выигрывал по ходу встречи с Кабо-Верде, но упустил победу. Эфиопия сумела не проиграть Буркина-Фасо.

Камерун, набрав семь очков, занял первое место в группе. Буркина-Фасо с 4 очками заняла второе место и также вышла в плей-офф. Кабо-Верде с 4 очками осталась третьей и теперь судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах. Эфиопия, набрав одно очко, финишировала на четвертой позиции и вылетела из турнира.

Буркина-Фасо – Эфиопия - 1:1 (1:0)

Голы: Баяла, 24 - 1:0, Кебеде, 52 (с пенальти) - 1:1

Буркина-Фасо: Уэдраого, Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира, Баяла (Уаттара, 63), Туре, Сангаре (Уэдраого, 63), Банде (Саного, 76), Траоре.

Эфиопия: Шанко, Тамене, Баех, Юсеф, Йоханнес, Эндашев (Мелейо, 60), Дагначев (Гебремихаэл, 75), Тунджо, Кебеде, Насир, Хотесса (Тафессе, 61).

Кабо-Верде – Камерун - 1:1 (0:1)

Голы: Абубакар, 39 - 0:1, Родригеш, 53 - 1:1

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Стопира, Лопес, Диней (Фортеш, 82), Тавареш, Патрик, Роша Сантуш (Фуртаду, 78), Жамиру (Ненаш, 78), Семеду (Родригеш, 46), Семеду (Фернандеш, 67).

Камерун: Онана, Фэ (Мбайзо, 87), Мукуди, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Шупо-Мотинг, 70), Кунде (Леа-Силики, 62), Замбо-Ангисса, Гвет (Онана, 87), Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 70).

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