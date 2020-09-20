Камерунец Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России

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Камерунец Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России

Камерунский хавбек "Серветта" Гаэль Ондуа заявил, что общается с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Футболист может стать игроком российской национальной команды. Об этом сообщает Footmercato.

Ондуа - воспитанник московского "Локомотива". С детства футболист живет в России. Ранее игрок защищал цвета таких команд как ЦСКА и "Анжи".

"Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды. Если мою работу признают, для меня это будет честью. Однако я чаще поддерживаю контакт с тренером сборной России Станиславом Черчесовым, чем с командой Камеруна. Он проявил большую заинтересованность, чем Камерун. Не стану врать, я могу стать игроком сборной России. Думаю, что скоро приму решение", - цитирует Ондуа Footmercato.

Черчесов еще не комментировал эту информацию.

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