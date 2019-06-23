Камерунские футболистки назвали расизмом гол в их ворота после использования VAR

4 Теги камерунанглияфифа

Камерунские футболистки назвали расизмом гол в их ворота после использования VAR

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR), сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия - Камерун (3:0). В концовке первого тайма англичанки забили второй гол, но арбитр отменил его, зафиксировав положение "вне игры". Но затем судья благодаря VAR поменял решение.

Некоторые из камерунок, уходя с поля, обвинили ФИФА в расизме, и не хотели выходить на второй тайм. Продолжения матча удалось добиться благодаря вмешательству представителя ФИФА, который напомнил камерункам об их обязанностях в матче.

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Комментарии

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Крош
Крош

Совсем уже поехали головой

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Скоро с черными уже вообще контактировать нельзя будет. Совсем тронулись со своим расизмом. Забьешь гол - и ты расист) Синдром " обиженных". Половину расизма, придумывают сами негры, что бы поплакаться и отхватить приведений.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Привилегий*

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Карыч
Карыч

А почему не сексизмом? Учатся у чёрной хабалки Серены Уильямс.

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