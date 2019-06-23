Камерунские футболистки назвали расизмом гол в их ворота после использования VAR

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR), сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия - Камерун (3:0). В концовке первого тайма англичанки забили второй гол, но арбитр отменил его, зафиксировав положение "вне игры". Но затем судья благодаря VAR поменял решение.

Некоторые из камерунок, уходя с поля, обвинили ФИФА в расизме, и не хотели выходить на второй тайм. Продолжения матча удалось добиться благодаря вмешательству представителя ФИФА, который напомнил камерункам об их обязанностях в матче.

Не пропустите: Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов. | http://soccernews.ru