Камерунский форвард отдал предпочтение китайскому клубу перед "Спартаком"

Форвард французского "Лорьяна" Бенжамен Муканджо, которым интересовался московский "Спартак", решил перебраться в китайский "Цзянсу Сунин".

Как информирует известный журналист Джанлука Ди Марцио, 28-летний нападающий уже дал свое согласие на переезд в азиатский клуб.

Отметим, что главным тренером "Цзянсу Сунин" работает известный итальянский специалист Фабио Капелло.

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