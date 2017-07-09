Камерунский форвард отдал предпочтение китайскому клубу перед "Спартаком"

Теги цзянсу сунинлорьянбенжамен муканджоспартак москва

Камерунский форвард отдал предпочтение китайскому клубу перед "Спартаком"Форвард французского "Лорьяна" Бенжамен Муканджо, которым интересовался московский "Спартак", решил перебраться в китайский "Цзянсу Сунин".

Как информирует известный журналист Джанлука Ди Марцио, 28-летний нападающий уже дал свое согласие на переезд в азиатский клуб.

Отметим, что главным тренером "Цзянсу Сунин" работает известный итальянский специалист Фабио Капелло.

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