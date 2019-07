Камеры запечатлели реакцию Роналду на празднование гола в его стиле соперниками

Игроки сборной звезд южнокорейской К-лиги отпраздновали гол в стиле Криштиану Роналду в матче с "Ювентусом".

Это случилась во время товарищеской встречи между командами, которая завершилась со счетом 3:3. В праздновании гола участвовало три футболиста, а камерам удалось зафиксировать реакцию Роналду.

Cesinha scores for the K League All Stars vs Ronaldo's Juventus and then does the Ronaldo celebration.



Look at Ronaldo's face!!



