Камеры запечатлели реакцию Роналду на празднование гола в его стиле соперниками

Теги криштиану роналдуювентус

Камеры запечатлели реакцию Роналду на празднование гола в его стиле соперниками

Игроки сборной звезд южнокорейской К-лиги отпраздновали гол в стиле Криштиану Роналду в матче с "Ювентусом".

Это случилась во время товарищеской встречи между командами, которая завершилась со счетом 3:3. В праздновании гола участвовало три футболиста, а камерам удалось зафиксировать реакцию Роналду.

Напомним, что португалец не принимал участия в матче. Хотя по условиям организаторов игры, Роналду должен был появиться на поле как минимум на один тайм.

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