Камеры запечатлели реакцию Роналду на празднование гола в его стиле соперниками
Игроки сборной звезд южнокорейской К-лиги отпраздновали гол в стиле Криштиану Роналду в матче с "Ювентусом".
Это случилась во время товарищеской встречи между командами, которая завершилась со счетом 3:3. В праздновании гола участвовало три футболиста, а камерам удалось зафиксировать реакцию Роналду.
Cesinha scores for the K League All Stars vs Ronaldo's Juventus and then does the Ronaldo celebration.— Football HQ (@FootbaII_HQ) 26 июля 2019 г.
Look at Ronaldo's face!!
pic.twitter.com/L5Nnl72o72
Напомним, что португалец не принимал участия в матче. Хотя по условиям организаторов игры, Роналду должен был появиться на поле как минимум на один тайм.
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