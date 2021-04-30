Камоцци назвал игроков, которых он рекомендовал "Спартаку"

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Бывший консультант "Спартака" Франко Камоцци поделился подробностями своего сотрудничества с московским клубом.

"Моё сотрудничество со "Спартаком" длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, - таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес - сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".

Напомним, что итальянский агент решил сосредоточиться на развитии собственной компании Blacklist.

"Спартак" по итогам 27 туров занимает третье место в таблице РПЛ.

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