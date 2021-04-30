Камоцци назвал игроков, которых он рекомендовал "Спартаку"

Теги спартак москваалександр соболевджордан ларссоннаиль умяроввиктор мозес

Камоцци назвал игроков, которых он рекомендовал "Спартаку"

Фото сайт РПЛ

Бывший консультант "Спартака" Франко Камоцци поделился подробностями своего сотрудничества с московским клубом.

"Моё сотрудничество со "Спартаком" длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, - таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес - сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".

Напомним, что итальянский агент решил сосредоточиться на развитии собственной компании Blacklist.

"Спартак" по итогам 27 туров занимает третье место в таблице РПЛ.

Не пропустите: В "Спартаке" объяснили уход Камоцци из клуба. | http://soccernews.ru
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