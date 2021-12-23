Камоцци отрицает свой уход из "Спартака"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Франко Камоцци, агент и аналитик, отреагировал на слухи о своем уходе из московского "Спартака" из-за того, что клуба назначил нового спортивного директора - Луку Каттани.

"Эта информация — неправда", — сказал Камоцци для "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что итальянский специалист не станет продлевать контракт с красно-белыми по причине "нестабильной ситуации в клубе".

Отметим, что официально Камоцци не числится работником клуба, а консультирует владельцев "Спартака" по трансферным вопросам.

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