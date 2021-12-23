Камоцци отрицает свой уход из "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Франко Камоцци, агент и аналитик, отреагировал на слухи о своем уходе из московского "Спартака" из-за того, что клуба назначил нового спортивного директора - Луку Каттани.
"Эта информация — неправда", — сказал Камоцци для "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что итальянский специалист не станет продлевать контракт с красно-белыми по причине "нестабильной ситуации в клубе".
Отметим, что официально Камоцци не числится работником клуба, а консультирует владельцев "Спартака" по трансферным вопросам.
Также не пропустите: Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" продлил контракт со своим защитником
-
Рангник выступает за изменение количества замен в АПЛ
-
Азмун может оказаться в "Ньюкасле"
-
Миранчук все еще может перейти в "Дженоа" Шевченко
-
На Евгения Селезнева завели уголовное дело
-
Уткин необычно высказался о Ваноли
-
1
Семак рассказал о своей мечте
-
Киммих оправился от коронавирусных последствий
-
Гвардиола рассказал о трансферных планах "Манчестер Сити"
-
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" оценил работу Сульшера
-
Камоцци отрицает свой уход из "Спартака"
-
Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ
-
Дембеле подпишет новый контракт с "Барселоной"
-
Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"
-
"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне
-
Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"
-
СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу
-
Генеральный директор "Спартака" пообещал Ваноли трансферы
-
"Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы"
-
Несколько футболистов "Реала", которые на прошлой неделе сдали положительный тест на коронавирус, уже выздоровели