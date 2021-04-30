Камоцци перестал быть консультантом "Спартака"
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Агент Франко Камоцци, которого считали советником владельца "Спартака" Леонида Федуна, прекратил сотрудничество с клубом.
"После пяти лет в качестве консультанта московского "Спартака" я решил посвятить себя новой компании, она называется Blacklist. Это были напряженные и особенные 5 лет. Я благодарю президента и все руководство за возможность работать в таком престижном клубе.
Я рад, что помог привлечь тех, кто сегодня является одними из лучших футболистов команды, и, где мог, позволил избежать покупок футболистов, не подходящих клубу. Теперь мы перевернули страницу, началась новая профессиональная глава. Это история, которую предстоит написать", - приводит слова Камоцци FC Inter 1908.
Камоцци работал трансферным консультантом "Спартака" с декабря 2020 года.
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