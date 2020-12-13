Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака"

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что клуб заключил договор с агентством Франко Камоцци.

"Клуб заключил с Франко Камоцци контракт на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу игрока, то ему будут выплачивать вознаграждение.

Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов "Спартака" по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба", - заявил Фетисов.

После 18 туров "Спартак" занимает в РПЛ второе место, отставая от "Зенита" на 3 очка.

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