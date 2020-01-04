Каморанези возглавил словенскую команду

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Каморанези возглавил словенскую команду

Словенский "Табор" объявил о назначении Мауро Каморанези на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года. В штаб итальянца вошёл бывший наставник коллектива из Сежаны Альмир Сулейманович.

Для Каморанези это четвёртый клуб в тренерской карьере. Ранее он возглавлял мексиканские "Корас де Тепик" и "Кафеталерос", а также аргентинский "Тигре".

"Табор" по итогам 20 туров занимает 8 из 10 мест в турнирной таблице чемпионата Словении.

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