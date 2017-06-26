Кампль объявил об уходе из "Байера"

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль анонсировал свой уход из леверкузенского клуба.

"Я ухожу из "Байера", это факт. Куда? Я открыт для любых вариантов. Предложений у меня достаточно" - цитирует 26-летнего словенца Kicker.

В минувшем сезоне Кампль сыграл за "Байер" 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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