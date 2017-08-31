Кампль стал игроком "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Байера" Кевина Кампля.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 26-летний словенец заключил с "быками" контракт до лета 2021 года.

Кампль выступал за "Байер" с 2015 года, сыграл 72 матча и забил 6 голов.

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