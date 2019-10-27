Кампос: "Встреча Моуринью и Мбаппе в Мадриде неизбежна"

Луис Кампос, бывший ассистент португальского тренера Жозе Моуринью, уверен, что в скором времени "Особенный" и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поработают вместе в мадридском "Реале".

"Реал" должны возглавлять лучшие тренеры и Моуринью, безусловно, относится к этой категории. Что касается Мбаппе, думаю, он в конечном итоге окажется на "Сантьяго Бернабеу". Если Килиан хочет стать лучшим игроком в мире, он должен играть за "Реал". Встреча Моуринью и Мбаппе в Мадриде неизбежна", - цитирует Кампоса Goal.com.

Напомним, что Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013, а сейчас он является главным претендентом на пост тренера "бланкос" в случае увольнения Зинедина Зидана.

Мбаппе - приоритетная трансферная цель президента королевского клуба Флорентино Переса. Покупка француза может обойтись испанскому гранду в 300 миллионов евро.

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