КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином

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КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином

Представляем результаты 1-го тура групповой стадии Кубка африканских наций.

Камерун - Гвинея-Бисау 2:0

Голы: Банана, 66 - 1:0, Баокен, 69 - 2:0

Камерун: Онана, Дава, Банана, Ойонго, Нгаде-Нгаджуи, Замбо-Ангисса, Сутчин-Джум (Баокен, 67), Бассогог, Манджек, Шупо-Мотинг (Бумаль, 79), Токо-Экамби (Н`Жи, 67).

Гвинея-Бисау: Жонаш, Элизеу Наджак, Рудинилсон, Жуари, Манкони, Силва (Балде, 71), Зезинью, Пикети (Жорже Интима, 75), Пеле, Канде, Менди (Жозеф, 81).     


Гана - Бенин 2:2

Голы: Поте, 2 - 0:1, Айю, 9 - 1:1, Айю, 42 - 2:1, Поте, 63 - 2:2

Гана: Офори, Адамс, Бойе, Лумор, Ядом, Атсу, Парти, Вакасо, Агьепонг (Овусу, 35; Менса, 59), Айю (Аккуа, 90), Айю.

Бенин: Фарноль, Вердон, Баразе, Адилью (Сейбу, 62), Имору, Д'Альмеда (Доссу, 62), Адеоти, Суку (Джигла, 83), Аденон, Мунье, Поте.

Предупреждения: Бойе (37), Д'Альмеда (46), Адамс (77), Мунье (90).

Удаление: Бойе (54).     

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