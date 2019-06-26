КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином
Представляем результаты 1-го тура групповой стадии Кубка африканских наций.
Камерун - Гвинея-Бисау 2:0
Голы: Банана, 66 - 1:0, Баокен, 69 - 2:0
Камерун: Онана, Дава, Банана, Ойонго, Нгаде-Нгаджуи, Замбо-Ангисса, Сутчин-Джум (Баокен, 67), Бассогог, Манджек, Шупо-Мотинг (Бумаль, 79), Токо-Экамби (Н`Жи, 67).
Гвинея-Бисау: Жонаш, Элизеу Наджак, Рудинилсон, Жуари, Манкони, Силва (Балде, 71), Зезинью, Пикети (Жорже Интима, 75), Пеле, Канде, Менди (Жозеф, 81).
Гана - Бенин 2:2
Голы: Поте, 2 - 0:1, Айю, 9 - 1:1, Айю, 42 - 2:1, Поте, 63 - 2:2
Гана: Офори, Адамс, Бойе, Лумор, Ядом, Атсу, Парти, Вакасо, Агьепонг (Овусу, 35; Менса, 59), Айю (Аккуа, 90), Айю.
Бенин: Фарноль, Вердон, Баразе, Адилью (Сейбу, 62), Имору, Д'Альмеда (Доссу, 62), Адеоти, Суку (Джигла, 83), Аденон, Мунье, Поте.
Предупреждения: Бойе (37), Д'Альмеда (46), Адамс (77), Мунье (90).
Удаление: Бойе (54).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|1
|1
|3
|Мадагаскар
|1
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0