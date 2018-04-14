Кан: "Буффон должен был раньше завершать карьеру"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан считает, что страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон должен был завершать карьеру гораздо раньше.

"Буффон должен был завершить карьеру и избежать некоторых унижений наподобие того, что произошло в Мадриде и со сборной Италии, которая не попала на Чемпионат Мира. Он одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге Чемпионов. Но нужно вовремя остановиться, иначе еще больше можно повредить себе. Лам, например, справился с этим очень хорошо", - сказал он.

Читайте: Пирло об удалении Буффона: "Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться" | http://soccernews.ru