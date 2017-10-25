"Кан" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка французской Лиги

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"Кан" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка французской Лиги

Завершились два матча 1/16 финала Кубка французской Лиги. Путевки в следующий раунд завоевали "Кан" и "Монпелье".

"Лорьян" - "Кан" - 0:1 (0:1)
Гол: Куаку, 43 - 0:1

"Лорьян": Петкович, Морейра, Саад (Туре, 37), Роуз, Ле Гофф, Селеманье, Олье, Лемуан, Кабо, Буанга (Хамел, 81), Данич (Уорис, 64)

"Кан": Самба, Амугом, Диоманде, Санко, Жильбер, Репас (Сантини, 63), Питерс, Нкулу, Делаплас, Куаку, Роделен

"Генгам" - "Монпелье" - 0:2 (0:1)
Голы: Камара, 20 - 0:1, Нинга, 71 - 0:2

"Генгам": Петрич (Кайлард, 46), Эбуа, Сорбон, Кербрат, Ребочо, Диалло (Бриан, 70), Фири, Жиресс, Коко, Камара (Ахахбар, 69), Приват

"Монпелье": Бертод, Поти (Коцца, 73), Мукиэле, Мендеш, Конгре, Агилар, Пирис, Шкири, Самбиа (Ласне, 83), Нинга, Камара (Берижо, 67)

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