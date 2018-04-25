"Кан" и "Тулуза" в перенесенном матче 33-го тура победителя не определили
В перенесенном матче 34-го тура французской Лиги 1 "Кан" и "Тулуза" на поле первого расписали нулевую ничью.
"Кан" - "Тулуза" - 0:0
После отчетного матча "Кан" расположился на 15-м месте в турнирной таблице с 37 очками в активе, а "Тулуза" идет строчкой ниже, набрав на три зачетных балла меньше.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ницца
|34
|50
|6
|Сент-Этьен
|34
|49
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|34
|46
|9
|Нант
|34
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|34
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|34
|37
|16
|Тулуза
|34
|34
|17
|Страсбур
|34
|34
|18
|Труа
|34
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26