"Кан" и "Тулуза" в перенесенном матче 33-го тура победителя не определили

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"Кан" и "Тулуза" в перенесенном матче 33-го тура победителя не определилиВ перенесенном матче 34-го тура французской Лиги 1 "Кан" и "Тулуза" на поле первого расписали нулевую ничью.

"Кан" - "Тулуза" - 0:0

После отчетного матча "Кан" расположился на 15-м месте в турнирной таблице с 37 очками в активе, а "Тулуза" идет строчкой ниже, набрав на три зачетных балла меньше.

Напомним, ПСЖ может усилиться защитником "Ювентуса". | soccernews.ru

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